Платять сіллю за проїзд: «Патріотка» з Мелітополя розповіла росЗМІ про «злидні» в Україні

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«Активістка» на камеру хвалилася вишиванкою

Рупор Кремля вкотре присвятив передачу подіям в Україні

Лідер «Антимайдану» Катерина Уманець виступила в студії російського телеканалу «ОРТ» у програмі «Время покажет». Рупор Кремля вкотре присвятив передачу подіям в Україні. Ведучі спробували довести глядачам, що у країні панує беззаконня, а на «радикалів немає жодної управи».

«Патріотка» з Мелітополя шокувала глядачів студії байками про життя в Україні.

В якості опонента на програму запросили українського політолога Вадима Карасьова. Експерт, як міг, намагався пояснити, що українські реалії далекі від російських байок. Втім, безуспішно.

У найбільш невідповідний момент ведучі підключили до дискусії «патріотку» Уманець, яка представилася керівником Мелітопольської організації «Військово-історичний клуб «Безсмертний полк».

Уманець прийшла до студії у вишиванці, аби підкреслити, що вона – українка. Жінка активно поливала брудом Україну, акцентуючи увагу на бідності людей. Насамкінець вона додала, що у її місті люди не мають грошей, навіть заплатити за проїзд. Натомість вони розраховуються з водіями маршруток сіллю.

Карасьов спробував перевести тему на успіхи України в отриманні безвізового режиму з ЄС, однак у студії оголосили рекламу.

Повне відео російської пропагандистської програми «Время покажет», Катерина Уманець розповідає про «біди» України з 25 хвилини.