Плотницький готовий зустрітися із Савченко та обговорити з нею обмін заручників

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Поки що дати наступної зустрічі між лідерами терористів та нардепом Савченко немає

Ватажок «ЛНР» Ігор Плотницький заявив про готовність обговорювати питання обміну українських заручників на Донбасі на тих, кого просять звільнити в ОРДЛО, з народним депутатом України Надією Савченко, передає «РИА Новости».

«Я вже вам казав, ми йдемо за графіком переговорів (щодо обміну. – Ред.). Іноді я і Олександр Володимирович (Захарченко. – Ред.) і Надія Вікторівна (Савченко. – Ред.) випереджаємо цей графік... Говорили про те, що якщо буде необхідність, ми будемо зустрічатися і в Луганську, і в Донецьку», – заявив Плотницький.

За його словами, поки що дати наступної зустрічі із Савченко з цього питання немає.

«Наступну дату нашої зустрічі... не визначено, але якщо виникне необхідність, ми будь-якої миті зможемо швидко організувати і зустріч, і якийсь додатковий обмін полоненими...» – заявив ватажок «ЛНР».

Нагадаємо, напередодні Савченко опублікувала на своїй сторінці у Facebook списки українців, яких утримують на окупованих територіях Донбасу, та політв’язнів, що утримуються у російських тюрмах, а також списки осіб, яких хочуть отримати «ДНР/ЛНР».

Згодом нардеп відкоригувала списки.

У СБУ пообіцяли відреагувати на опублікування Савченко списків заручників.