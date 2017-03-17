Плотницький хоче провести «референдум» щодо приєднання Донбасу до Росії

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Ігор Плотницький

Ватажок бойовиків «ЛНР» мріє, щоб Донбас «пішов шляхом Криму»

Підконтрольний Кремлю ватажок терористів «ЛНР» Ігор Плотницький заявив, що виступає за проведення на Донбасі «референдуму» про приєднання до Росії. Як сказав бойовик у коментарі РІА «Новини», питання про проведення подібного «референдуму» стояло від самого початку окупації Донбасу.

«Ми не просто припускаємо, ми впевнені, що такий референдум обов'язково буде. Звичайно, будемо його ініціювати, але всьому свій час. Адже на самому початку стояло питання, щоб одразу піти шляхом Криму, щоб ми увійшли до складу Російської Федерації, але вийшло трішечки по-іншому, але це питання ніколи не знімалося», – сказав він.

За словами Плотницького, «якщо такий референдум буде проведено, а він обов'язково буде, то результати будуть такими самими, як і в Криму».