Ватажок бойовиків Плотницький ініціює на Донбасі «кримський сценарій»

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Плотницкий також заявив, що у «Л-ДНР» розцінюють прийняте Києвом рішення про транспортну блокаду Донбасу, як «фактичне визнання незалежності республік»

Ватажок бойовиків «ЛНР» Ігор Плотницький заявив, що виступає за проведення на Донбасі референдуму про приєднання до Росії.

Про це повідомляють РИА Новости.

«Ми не просто припускаємо, ми впевнені, що такий референдум обов’язково буде. Звичайно, будемо його ініціювати, але всьому свій час. Адже на самому початку стояло питання, щоб відразу піти шляхом Криму, щоб ми увійшли до складу Російської Федерації, але вийшло трішечки по-іншому, але це питання ніколи не знімалося «, – сказав він.

Він також зазначив, що такий «референдум обов’язково буде» і результати будуть такі ж самі, як і в Криму.

Плотницкий також заявив, що у «Л-ДНР» розцінюють прийняте Києвом рішення про транспортну блокаду Донбасу, як «фактичне визнання незалежності республік».