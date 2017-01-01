По 50 млн грн застави за Насірова внесли його дружина і тесть, - нардеп

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Найєм зазначив, що відсутню суму міг внести тесть Романа Насірова – Олександр Глімбовський, власник корпорації «Альтіс-Холдинг»

За арештованого відстороненого від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби Романа Насірова було внесено заставу його дружиною і тестем, заявляє народний депутат від фракції «Блок Петра Порошенка» Мустафа Найєм на своїй сторінці в Facebook.

«Гроші знайшлися: Роман Насіров заплатив заставу в розмірі 100 млн гривень і тепер знову на свободі. Заставу внесли дружина і тесть - по 50 млн грн», - йдеться в повідомленні.

Найєм зазначив, що відсутню суму міг внести тесть Романа Насірова – Олександр Глімбовський, власник корпорації «Альтіс-Холдинг».

Як повідомлялося, сьогодні за Насірова внесли заставу 100 млн грн.

Нагадаємо, Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

14 березня заступник генерального прокурора України – керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив в ефірі одного з телеканалів, що слідство має достатню доказову базу у справі відстороненого від посади голови ДФС Романа Насірова.

Апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід Насірову. Раніше Солом’янський районний суд Києва обрав Насірову запобіжний захід у вигляді утримання під вартою на два місяці з можливістю внесення 100 млн грн застави.

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