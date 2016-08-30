По три капустини в одні руки. Як російська пропаганда перестаралась із «голодною Європою»

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Frankfurter Allgemeine: Новина кремлівського ТБ про Європу, якій нема чого їсти через російські санкції, викликала гомеричний регіт в російському сегменті інтернету

По російському державному ТБ розповідають про те, що в європейських магазинах нібито почався дефіцит овочів, і англійці, норвежці та датчани не можуть знайти на полицях супермаркетів ні цукіні, ні броколі, ні баклажанів. А якщо вони і є, то за астрономічними цінами , - пише німецька газета Frankfurter Allgemeine.

«Камера переможно показує порожні полиці, а ведуча - блондинка з «Першого каналу», який любить повідомляти про хаос в сусідніх країнах, чи то згвалтування російської дівчинки Лізи в Берліні або ж розп'ятий українськими націоналістами трирічний хлопчик - розповідає, що «залишилися запаси підпадають під суворі квоти, в результаті чого кожному покупцеві нібито видається не більше трьох упаковок салату або трьох капустин», пише видання.

У статті йдеться - ця новина, що нагадує російській публіці про часи пізнього СРСР, має частку правди: ряд торгових мереж в Великобританії насправді заявив про дефіцит броколі і огірків і попросив клієнтів кілька обмежити кількість покупок. Причиною цього послужила холодна зима в країнах-виробниках цих овочів - Іспанії та Італії, через що і стався різкий ріст цін. Однак ця новина російського ТБ, «викликала гомеричний регіт в російському сегменті інтернету: одні користувачі назвали її «черговим шедевром від авторів трилера про розп'ятого хлопчика», інші жартома написали, що «Європа знищується, і Росія повинна стати її останньою надією та віддати частину свого врожаю картоплі європейцям!».

«У самій же Росії влада знищує продукти харчування, які потрапляють в країну контрабандою або реекспортом через Білоруссю незважаючи на ембарго, яке стало відповіддю на західні санкції в зв'язку з російським вторгненням на Україну. Через ембарго в Росії виросли ціни на продукти, а їх якість впало. Вітчизняні біопродукти стають все більш недоступними для збіднілих населення. У зв'язку з цим останнім часом все частіше висуваються вимоги не знищувати, а роздавати конфісковані продукти харчування нужденним», - нагадує видання.

У статті також йдеться, що днями депутат від партії «Справедлива Росія» Антон Бєляков в черговий раз висунув відповідний законопроект на голосування, але депутати відхилили його.

«Навряд чи від цих слуг народу слід було очікувати, що вони будуть пропагувати вітчизняний сир з пальмової олії і при цьому роздавати моцарелу і пармезан бідним. Швидше вони будуть поширювати вишукану казку про те, що Європа теж голодує», - підсумовує видання.