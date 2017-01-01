Побиті біля Гданська українці розповіли про напад групи поляків

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Поранений українець в Польщі

Нападникам загрожує покарання до п’ять років позбавлення волі

У невеличкому польському селі Хващино під Гданськом нещодавно сталося зухвале побиття українців. Група п'яних поляків атакувала кількох заробітчан, вигукуючи при цьому ксенофобські гасла.

Як повідомляє «ТСН», нападників заарештували, однак постраждалі та їх роботодавець досі остерігаються помсти. Анонімно побиті українці розповідають, що спершу непрохані гості гукали битися 10 на 10, а потім почали трощити вікна будинку, в якому жили заробітчани.

Українці подзвонили своєму польському начальнику, той приїхав на місце події, але боронити врешті довелося його.

«Почали його бити пляшками, він лежав на землі. Коли я туди забіг, мені вже просто дали пляшкою по голові і я впав на коліна. Били по голові, я получив чотири удари, одна пляшка на голові розбилась, виліз я звідти рачки», - розповів про побиття один із постраждалих.

Поліції не одразу вдалося затримати кривдників, але зрештою таки правоохоронці затримали шість з 15 учасників заворушень. Ними виявилися парубки з сусідньої вечірки.

«Прокурор застосував проти них запобіжні заходи – нагляд поліції і заборону контактувати та наближатися до скривджених. За такий злочин підозрюваним загрожує покарання до п’ять років позбавлення волі», - розповів речник Окружної прокуратури Гданська Тетяна Пашкєвіч.

Жителі Хващини агресивних односельців засуджують.

«Мені дуже прикро, що стався такий інцидент. Можу його назвати хуліганським безглуздим вибриком. І сподіваюся, що такого не повториться», - наголосила староста села Йоланта Верчиньська.

Попри небезпеку та погрозу, достроково повернутися додому жоден із заробітчан не схотів.

Нагадаємо, близько першої ночі з 27 на 28 травня група агресивних молодиків підійшла під будинок, де проживають українці, і закидала будинок пляшками, викрикуючи при цьому погрози й образливі слова.