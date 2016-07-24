Побитий у Житомирі рабин Дайч помер в Ізраїлі

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У жовтні 2016 року Дайча побили і пограбували

В Ізраїлі помер Мендл Дайч, ізраїльський рабин, по-звірячому побитий у жовтні минулого року в Житомирі, повідомляє «Лехаим».

7 жовтня у Житомирі Дайч був знайдений без свідомості з ножовими пораненнями біля залізничного вокзалу.

Пізніше за звинуваченням у розбійному нападі з метою заволодіння майном були заарештовані троє жителів Закарпатської області і одна мешканка Вінницької.

Нагадаємо, 7 жовтня громадянин Ізраїлю був жорстоко побитий в Житомирі. Напад було скоєно з метою пограбування. Пораненого госпіталізували в місцеву лікарню, де у нього діагностували закриту черепно-мозкову травму та забої головного мозку.

Встановлено, що потерпілий - 63-річний громадянин Ізраїлю, який 5 жовтня прибув в Україну і перебував у знайомого в Житомирському районі, особа якого встановлена.

За фактом розбійного нападу на іноземця порушено кримінальну виробництво за ч. 4 ст. 187 (Розбій) ККУ.