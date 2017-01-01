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    Поблизу Бахчисараю зруйновано берегову зону: вражаючі фото пляжу

    • Сьогодні, 21:54
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    Зруйнована берегова зона у Піщаному
    Фото: Заїр Акадиров
    Зруйнована берегова зона у Піщаному

    В морі лежать бетонні сходи, над ними - величезні шматки асфальту

    У селі Піщане Бахчисарайського району берегова зона моря виявилася повністю зруйнованою в результаті штормів і зсувів. Колись Піщане вважалося популярним місцем відпочинку серед жителів Сімферополя через близьке розташування.

    Про це на своїй сторонці у Facebook написав кримський журналіст Заїр Акадиров.

    «Добравшись до пляжу, жахнувся. Картина, яка постала, викликала легкий шок. Берегова зона, що розтягнулася на кілька сот метрів, повністю зруйнована в результаті штормів і зсувів. У воді лежать бетонні сходи, над ними - величезні шматки асфальту. Схоже, в такому стані ця частина села знаходиться вже кілька років», - розповів журналіст.

    За словами Акадирова, наразі на пляжі не ведуться будь-які берегоукріплювальні роботи, ремонт або реконструкція.

    «Тут взагалі нічого не відбувається. Страшна картина. Напевно, це місце могло б служити відмінною локацією для зйомок фільму про апокаліпсис. Поки туристам тут робити нічого»,- підсумував журналіст.

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    Поблизу Бахчисараю зруйновано берегову зону: вражаючі фото пляжу
    Поблизу Бахчисараю зруйновано берегову зону: вражаючі фото пляжу
    Поблизу Бахчисараю зруйновано берегову зону: вражаючі фото пляжу
    Поблизу Бахчисараю зруйновано берегову зону: вражаючі фото пляжу
    Поблизу Бахчисараю зруйновано берегову зону: вражаючі фото пляжу
    Поблизу Бахчисараю зруйновано берегову зону: вражаючі фото пляжу
    Поблизу Бахчисараю зруйновано берегову зону: вражаючі фото пляжу
    Поблизу Бахчисараю зруйновано берегову зону: вражаючі фото пляжу
    Поблизу Бахчисараю зруйновано берегову зону: вражаючі фото пляжу
    Поблизу Бахчисараю зруйновано берегову зону: вражаючі фото пляжу
    Поблизу Бахчисараю зруйновано берегову зону: вражаючі фото пляжу
    Поблизу Бахчисараю зруйновано берегову зону: вражаючі фото пляжу
    Поблизу Бахчисараю зруйновано берегову зону: вражаючі фото пляжу
    Поблизу Бахчисараю зруйновано берегову зону: вражаючі фото пляжу
    Поблизу Бахчисараю зруйновано берегову зону: вражаючі фото пляжу
    Поблизу Бахчисараю зруйновано берегову зону: вражаючі фото пляжу

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