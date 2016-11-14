Поблизу берегів Фіджі стався потужний землетрус: є загроза цунамі

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Осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів

У Тихому океані, на схід від островів Фіджі, стався потужний землетрус магнітудою 7,2.

Про це повідомив австралійський інформаційний портал news.com.

За даними Геологічної служби США, епіцентр підземних поштовхів перебував за 280 кілометрів на схід від столиці Республіки Фіджі – міста Сува. Осередок землетрусу залягав на глибині 10 кілометрів.

Даних про потерпілих і руйнування не надходило, була оголошена загроза цунамі в Тихому океані в межах 300 км від епіцентру підземних поштовхів, яка зараз минула.

Поштовхи відчувалися також в південній частині Нового Південного Уельсу (Австралія). Їх відчули десятки сімей, проте ніяких пошкоджень вони не викликали. За оцінками австралійських сейсмологів їх магнітуда досягала 3,9. У Geoscience Australia вважають, що таке широке поширення землетрус придбав через малу глибину залягання епіцентру поштовхів.