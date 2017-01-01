У центрі Хмельницького свободівці і комунальники знесли будівельний паркан

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Демонтаж будівельного паркану у Хмельницькому

Влада стверджує, що забудовник захопив 20 соток землі

Поблизу хмельницької набережної представники ВО «Свобода» і комунальні служби спільно знесли будівельний паркан, встановлений ПП «Фінмаркет».

Як повідомляє кореспондент «Главкома», подія відбулася сьогодні вранці. На вулиці Кам’янецька, 2 заплановане будівництво 30-перхового багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими торговельно-офісними приміщеннями та закладами ресторанного господарства. Натомість начальник управління ЖКГ Василь Новачок заявив, що у забудовника ПП “Фінмаркет” знаходиться в оренді 25 соток, а наразі парканом огороджено понад 40 соток. Тому комунальники за допомогою болгарок порізали кріплення і знесли огорожу.

Водночас інвестор, директор ПП «Буд Кепітал Менеджмент» Юрій Рибак назвав дії комунальників щодо демонтажу будівельного паркану незаконними і сказав, що відповідну заяву вже направлено до поліції. Також забудовник проведе оцінку нанесених збитків і виставить рахунок місцевій владі.