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    У центрі Хмельницького свободівці і комунальники знесли будівельний паркан

    • Сьогодні, 14:33
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    Демонтаж будівельного паркану у Хмельницькому
    Демонтаж будівельного паркану у Хмельницькому

    Влада стверджує, що забудовник захопив 20 соток землі

    Поблизу хмельницької набережної представники ВО «Свобода» і комунальні служби спільно знесли будівельний паркан, встановлений ПП «Фінмаркет».

    Як повідомляє кореспондент «Главкома», подія відбулася сьогодні вранці. На вулиці Кам’янецька, 2 заплановане будівництво 30-перхового багатоквартирного житлового будинку з  вбудовано-прибудованими торговельно-офісними приміщеннями та закладами ресторанного господарства. Натомість начальник управління ЖКГ Василь Новачок заявив, що  у забудовника ПП “Фінмаркет” знаходиться в оренді 25 соток, а наразі парканом огороджено понад 40 соток. Тому комунальники за допомогою болгарок порізали кріплення і знесли огорожу.

    Водночас інвестор, директор ПП «Буд Кепітал Менеджмент» Юрій Рибак назвав дії комунальників щодо демонтажу будівельного паркану незаконними і сказав, що відповідну заяву вже направлено до поліції. Також забудовник проведе оцінку нанесених збитків і  виставить  рахунок місцевій владі.

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    У центрі Хмельницького свободівці і комунальники знесли будівельний паркан
    У центрі Хмельницького свободівці і комунальники знесли будівельний паркан
    У центрі Хмельницького свободівці і комунальники знесли будівельний паркан
    У центрі Хмельницького свободівці і комунальники знесли будівельний паркан
    У центрі Хмельницького свободівці і комунальники знесли будівельний паркан
    У центрі Хмельницького свободівці і комунальники знесли будівельний паркан
    У центрі Хмельницького свободівці і комунальники знесли будівельний паркан

    ЖКГ Свобода будівництво
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