Поблизу Камчатки сталися два землетруси

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Один з осередків землетрусу розташовувався в Авачинській затоці

Інформації про ймовірні жертви або руйнування наразі немає

Поблизу півострова Камчатка за добу було зафіксовано два землетруси магнітудою 4,0 і 4,8 балів. Наразі не повідомляється щодо загрози цунамі, про жертви або руйнування.

Про це повідомляє «Новое время»

Один осередок землетрусу розташовувався в затоці Озерновській, а другий в Авачинській.

«Епіцентр першого землетрусу магнітудою 4,0, розташовувався в Авачинській затоці в 100 км від Петропавловська - Камчатського. Другий землетрус, магнітудою 4,8 стався в затоці Озерновській, в 78 км від селища Усть - Камчатськ, 513 км від Петропавловська-Камчатського», - повідомили в Камчатській філії Геофізичної служби РАН.

Нагадаємо, раніше у центрі Казахстану стався землетрус магнітудою 4,5.

На північному сході Ірану землетрус магнітудою 6,1 бала зафіксували 4 квітня.