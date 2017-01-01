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    Поблизу Камчатки сталися два землетруси

    • Сьогодні, 06:28
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    Один з осередків землетрусу розташовувався в Авачинській затоці
    Один з осередків землетрусу розташовувався в Авачинській затоці

    Інформації про ймовірні жертви або руйнування наразі немає

    Поблизу півострова Камчатка за добу було зафіксовано два землетруси магнітудою 4,0 і 4,8 балів. Наразі не повідомляється щодо загрози цунамі, про жертви або руйнування.

    Про це повідомляє «Новое время»

    Один осередок землетрусу розташовувався в затоці Озерновській, а другий в Авачинській.

    «Епіцентр першого землетрусу магнітудою 4,0, розташовувався в Авачинській затоці в 100 км від Петропавловська - Камчатського. Другий землетрус, магнітудою 4,8 стався в затоці Озерновській, в 78 км від селища Усть - Камчатськ, 513 км від Петропавловська-Камчатського», - повідомили в Камчатській філії Геофізичної служби РАН.

    Нагадаємо, раніше у центрі Казахстану стався землетрус магнітудою 4,5. 

    На північному сході Ірану землетрус магнітудою 6,1 бала зафіксували 4 квітня. 

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