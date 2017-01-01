Поблизу Мосула виявлено чергове масове поховання жертв ІДІЛ

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Терористи «Ісламської держави»

Ісламісти стратили близько 500 цивільних в'язнів

У в'язниці в Бадуші поблизу іракського міста Мосул виявлено масове поховання жертв терористичного угруповання «Ісламська держава».

Про це заявило шиїтське збройне формування «Хашед аш-Шаабі», яке підтримує армію Іраку в операції з визволення Мосула, повідомляє DW.

Учасники формування виявили «велике масове поховання з рештками близько 500 цивільних в'язнів, яких стратили банди (ісламістів - ред.)», - йдеться у повідомленні «Хашед аш-Шаабі"».

В угрупованні не уточнили, яким чином вони вийшли на таку кількість жертв, однак вона відповідає попереднім даним правозахисної організації Human Rights Watch, згідно з якими 10 липня 2014 року у в'язниці в Бадуші ісламісти розстріляли перед яром до 600 в'язнів.

За даними одного з іракських депутатів, у в'язниці перебували також понад 500 жінок-єзидів, яких бойовики ІД взяли в полон. В іракській армії зазначили, що підрозділи «Хашед аш-Шаабі» були серед сил, які відбили в'язницю в ісламістів

Як повідомляв «Главком», наприкінці лютого в Іраку за вісім кілометрів від Мосула виявлено найбільше масове поховання жертв ісламістів. У ямі завглибшки до 400 метрів поховано чотири тисячі людей: цивільних, військових, медиків.

В березні з Мосула через бойові дії за тиждень було переміщено більше 40 тисяч осіб