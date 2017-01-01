Поблизу окупованого Криму озброєні люди напали на українських військових

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Кордон з окупованим Кримом

Озброєні представники незаконного збройного формування намагалися атакувати підрозділ українських військових

У неділю, 12 лютого, на кордоні з окупованим Кримом озброєні представники незаконного збройного формування намагалися атакувати підрозділ, що входить до складу військової частини Оперативного командування «Південь» та виконує бойові завдання в Херсонський області. Про це повідомляє прес-служба Оперативного командування «Південь».

За її даними, підрозділ облаштовував за наказом командира бойові позиції. «Під час здійснення необхідного переліку робіт на позиції прибули максимально озброєні представники незаконного збройного формування. Враховуючи специфіку підрозділу та умови ситуації, формування було затримано, роззброєно і виконані всі вимоги статутів і інших законодавчих актів стосовно дій у подібних ситуаціях», - повідомляє прес-служба ОК «Південь».

Зараз тривають визначені нормативно-правовою базою заходи та облік озброєння.

Прес-служба ОК «Південь» також зазначила, що повідомлення про напад Збройних сил України на громадську організацію «Аскер» є нічим іншим, як черговим фейком і намаганням очорнити ЗСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в неділю близько 20:00 озброєні люди у військовій формі захопили базу кримськотатарського батальйону імені Номана Челебіджіхана, який розташований Чонгарі на Херсонщині