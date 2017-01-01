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    Поблизу Зайцевого поранено волонтерку

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    У районі Зайцевого бойовики обстріляли українських волонтерів
    У районі Зайцевого бойовики обстріляли українських волонтерів

    У районі Зайцевого бойовики обстріляли українських волонтерів, є поранені

    Про це повідомила прес-секретар 72-ї гвардійської окремої механізованої бригади ЗСУ Олена Мокренчук на своїй сторінці у Facebook.

    «Екіпаж Юлі Толмачової (волонтер. – Ред.) у районі Зайцевого було розстріляно снайперами, били з великого калібру розривними, вона та її водій знайдені з пораненнями, але живі. Зараз медики роблять водієві операцію і готують борт у госпіталь», – йдеться у повідомленні.

    Як повідомляють колеги Толмачової, волонтерський автобус «Мерседес Віто» обстріляли, ймовірно, снайпери. Вогонь вели розривними кулями. У Юлії – поранення голови, у водія автомобіля Сергія Адомяка – руки. Обох потерпілих доправили до лікарні у Дніпрі. Загрози їхньому життю немає.

    волонтер
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