Побоюючись Путіна, Східна Європа посилила фінансування оборони, - Bloomberg

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Володимир Путін

Найбільш уразливі до російської загрози країни більше готові збільшувати оборонні бюджети

Географічна бризькість до Росії змушує країни Східної Європи збільшувати свої оборонні бюджети якраз тоді, коли президент США Дональд Трамп посилає сигнали про те, що американська військова підтримка буде залежати від того, скільки країна витрачає в рамках НАТО. Про це пише Bloomberg, додаючи, що Румунія, Литва і Латвія, пам'ятаючи про свої сухопутні і морські кордони з колишнім радянським покровителем, показали значний успіх збільшенні витрат на оборону в минулому році.

Інші «прифронтові» країни, такі як Естонія і Польща, теж витратили на армію більше у порівнянні зі своїми західними союзниками. Вони виконали або навіть перевиконали норму НАТО, яка вимагає, щоб країни виділяли на військо 2% від свого ВВП. Експерт Міжнародного центру оборони і безпеки Тоні Лоренс сказав виданню, що найбільш уразливі до російської загрози країни «більше готові збільшувати оборонні бюджети».

«Адміністрація Трампа хоч і більш агресивно, але слідує давнім і не зовсім несправедливим американським наріканням про те, що європейські союзники не роблять свій належний внесок», - сказав експерт. Східну Європу сколихнула російська анексія українського півострова Крим.

Передвиборчі слова Трампа про те, що США можуть не прийти на допомогу тим країнам, які не витрачають достатньо на оборону, теж в регіоні не забули. Тим часом, відносини між Росією і країнами Балтії лишаються холодними через російські спроби підірвати стабільність регіону, хоча Москва і заперечує, що намагається нашкодити сусідам. У свою чергу, Угорщина, яка налагодила хороші стосунки з Путіним, наразі витрачає менше на оборону.

Видання пише, що у Литві, яка межує з Калінінрадською областю, кажуть, що Трамп має рацію, коли сварить Європу за недофінансування військових. Сам же Вільнюс збирається збільшити оборонний бюджет до 2,5% ВВП до 2020 року. Видання зауважує, що країнам все ж необхідно нащувати такі витрати швидше, ніж зростає їхня економіка. Приміром, Німеччина збільшила витрати на армію на 2,7 мільярди євро. Це більше, ніж сукупний військовий бюджет Естонії, Литви і Латвії. Але при цьому, Берлін витратив лише 1,2% ВВП.

Як повідомлялось, днями у самопроголошеній республіці Південна Осетія пройшли так звані вибори і референдум. Путін запевнив самопроголошену Південну Осетію у підтримці з боку Москви. МЗС Грузії у свою чергу закликав міжнародне співтовариство дати відповідну оцінку незаконним виборів і референдуму в Південній Осетії.