Побутова техніка в Україні продаватиметься виключно через касові апарати

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Підприємці, що здійснюють продаж складної побутової техніки зобов'язані будуть застосовувати касовий апарат

Перелік техніки, яка буде продаватись через касові апарати, налічує більше 300 товарів

8 травня набула чинності постанова Кабінету міністрів про перелік груп товарів, які підлягають гарантійному ремонту та які надалі повинні продаватися виключно з допомогою реєстратора розрахункових операцій (РРО).

Про це йдеться у відповідній постанові Кабміну від 16 березня 2017 №231.

Перелік налічує більше 300 товарів: холодильники, плити, насоси, котли, кондиціонери, пральні машини, пилососи, бойлери, принтери, сканери, ноутбуки, телефони, колонки та навіть електронні книги із зовнішніми жорсткими дисками.

Торік Верховна Рада прийняла закон, який зобов’язує застосовувати РРО всіх торговців складною технікою, включаючи платників єдиного податку незалежно від обсягів їх річного доходу.

Ця ініціатива викликала невдоволення підприємців, які торгують технікою на ринках і в інтернет-магазинах. Вони побоюються складнощів в адмініструванні РРО та вказують на високу вартість касової техніки.