Початок нового тижня буде теплим, як улітку

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Сонячна погода

Небезпека заморозків минула

Практично літня погода встановиться на території України у понеділок, 28 травня. Як повідомляє синоптик Наталія Діденко, цього дня температура повітря удень становитиме +20…+26 градусів.

«Ніч, яка погрожувала кілька днів тому нашому північному сходу заморозками, передумала. Усі наближені до нуля градуси відтягнулися на північний схід за кордон України. Тому вночі там буде прохолодно, але безпечно. Ну, а вже вдень теплО і сонечко будуть скрізь», – пише вона у Facebook.

За її прогнозом, у центрі та в Приазов'ї і ще на Сумщині буде трохи хмарно. А от в Києві буде сонячна і дуже тепла погода.

«Завтра оголошується день вітаміну Д. Набирайтеся здоров'я, настрою і настрою на новий тиждень», - побажала синоптик киянам.