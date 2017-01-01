Депутати зійшлись на роботу: трибуна вже заблокована
- Сьогодні, 10:30
-
Розсилка
У залі зареєструвалися 354 народні обранці
Сьогодні на початку засідання Верховної Ради народні депутати, більшість - від Радикальної партії заблокували трибуну. Вони протестують проти можливого рішення НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) щодо введення абонентської плати за газ.
«Радикально-опозиційний протест, присвячений газовому свавіллю від НКРЕКП, можна вважати відкритим. Робочий тиждень у ВР почалася», - написав у себе на сторінці у Facebook нардеп Борислав Береза.
Сьогодні у залі зареєструвалися 354 народні обранці.
На початку засідання спікер Андрій Парубій оголосив про те, що головою фракції БПП став Артур Герасимов.
Як повідомлялось, замість Герасимова представником президента у Верховній Раді стала Ірина Луценко.