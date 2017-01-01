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    Депутати зійшлись на роботу: трибуна вже заблокована

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    Депутати зійшлись на роботу: трибуна вже заблокована
    Депутати зійшлись на роботу: трибуна вже заблокована
    Депутати зійшлись на роботу: трибуна вже заблокована
    Депутати зійшлись на роботу: трибуна вже заблокована
    • Сьогодні, 10:30
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    У залі зареєструвалися 354 народні обранці

    Сьогодні на початку засідання Верховної Ради народні депутати, більшість - від Радикальної партії заблокували трибуну. Вони протестують проти можливого рішення НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) щодо введення абонентської плати за газ.

    «Радикально-опозиційний протест, присвячений газовому свавіллю від НКРЕКП, можна вважати відкритим. Робочий тиждень у ВР почалася», - написав у себе на сторінці у Facebook нардеп Борислав Береза.

    Сьогодні у залі зареєструвалися 354 народні обранці.

    На початку засідання спікер Андрій Парубій оголосив про те, що головою фракції БПП став Артур Герасимов.

    Як повідомлялось, замість Герасимова представником президента у Верховній Раді стала Ірина Луценко.

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    Верховна Рада НКРЕКП газ Радикальна партія
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