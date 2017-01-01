Депутати зійшлись на роботу: трибуна вже заблокована



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У залі зареєструвалися 354 народні обранці

Сьогодні на початку засідання Верховної Ради народні депутати, більшість - від Радикальної партії заблокували трибуну. Вони протестують проти можливого рішення НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг) щодо введення абонентської плати за газ.

«Радикально-опозиційний протест, присвячений газовому свавіллю від НКРЕКП, можна вважати відкритим. Робочий тиждень у ВР почалася», - написав у себе на сторінці у Facebook нардеп Борислав Береза.

Сьогодні у залі зареєструвалися 354 народні обранці.

На початку засідання спікер Андрій Парубій оголосив про те, що головою фракції БПП став Артур Герасимов.

Як повідомлялось, замість Герасимова представником президента у Верховній Раді стала Ірина Луценко.