Початок вихідних в Україні буде теплим

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    Невеликі дощі очікуються лише на заході України

    У суботу, 29 квітня. в Києві мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі +8...+10 градусів, вдень +22...+24 градуси. Про це повідомив Гідрометеорологічний центр.

    На заході України хмарно з проясненнями, часом дощ, місцями з грозою, вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі +7...+13 градусів, вдень +12...+18 градусів, у Чернівецькій і Хмельницькій областях до +21 градуса, у Волинській і Львівській областях +10...+15 градусів. У Карпатах часом дощ, температура вночі +2...+7 градусів, вдень +5...+10 градусів.

    На півночі України мінлива хмарність, без опадів, тільки в Житомирській області вдень часом дощ, місцями з грозою, вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі +5...+12 градусів, вдень +18...+25 градусів.

    У центрі України мінлива хмарність, без опадів, тільки у Вінницькій області вдень часом дощ, місцями з грозою, вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі +4...+11 градусів, вдень +19...+25 градусів.

    На сході України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі +4...+9 градусів, вдень +19...+24 градуси.

    На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі +4...+10 градусів, вдень +18...+23 градуси, в Одеській і Миколаївській області +15...+21 градус.

    У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі +5...+11 градусів, вдень +20...+25 градусів. У Ялті без опадів. Температура вночі +9...+11 градусів, удень +17...+19 градусів.

    Джерело: Українські новини

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