Почесний голова Спілки офіцерів України Лупаков: Нардеп Рибалка може співпрацювати з ФСБ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: ukranews.com Народний депутат Сергій Рибалка

«Цього заводу, який розміщується в російському Липецьку, ніде у декларації Рибалки немає. А якщо народний депутат, державний службовець приховав факт наявності його бізнесу, ще й в іншій державі, то давайте подумаємо...»

Екс-нардеп Верховної Ради 2-го скликання, почесний голова Спілки офіцерів України Євген Лупаков заявив про можливий зв’язок голови Комітету ВР з питань фінансової політики та банківської діяльності Сергія Рибалки з російськими спецслужбами. Про це Лупаков розповів в ефірі Першого ділового телеканала. Екс-нардеп вислов здивування, що на відміну від фабрики «Рошен» Петра Порошенка російські правоохоронці та податківці не проявляють жодного інтересу до аналогічної фабрики з виробництва снеків, розташованої в тому ж Липецьку, яка, за інформацією українських ЗМІ, належить нардепу від Радикальної партії Сергію Рибалці.

«Цього заводу, який розміщується в російському Липецьку, ніде в декларації Рибалки немає. А якщо народний депутат, державний службовець приховав факт наявності його бізнесу, ще й в іншій державі, то давайте подумаємо... Ми знаємо про Липецьку фабрику президента Порошенка. Скільки галасу, скільки гаму, весь світ кричить: закрили, арештували, таке інше. А тут фабрика працює в тому ж Липецьку, належить голові Комітету ВР з питань фінансової політики та банківської діяльності – і Росія мовчить, і світ мовчить, і депутат не подає інформацію про наявність цієї фабрики. Чому? Чому Росія мовчить? Та мовчати Росія може тільки в одному випадку – якщо команда відповідна надійшла з ФСБ. Іншої структури, впливової в даному питанні, не існує. А якщо ФСБ дає відповідні команди, то, мабуть, народний депутат Рибалка чимось їй зобов’язаний тут, в Україні. А ця ж людина допущена до державної таємниці», – заявив Лупаков.

Євген Лупаков також припустив, що певний вплив російські спецслужби можуть мати і на українські правоохронні органи, які не поспішають розслідувати факти політичної корупції нардепа-радикала Сергія Рибалки. Втім, висловив упевненість почесний голова Спілки офіцерів України, справа Рибалки таки дійде до логічного завершення – судового вироку.

«Це – питання національної безпеки. І найнеприємніше те, що певне зволікання нашої Генеральної прокуратури і слідчих органів мене, як людину військову, наштовхують на неприємні роздуми про те, що хтось за цим там стоїть і хтось блокує і хтось заважає Генеральній прокуратурі зробити те, що вона повинна зробити. Не виключено, що тут є певний тиск ФСБ. Я виключати цей факт не можу. І більше того, ми були впевнені, що це має місце, і тому ми подали своє перше звернення про факти депутатської корупції саме до Ради національної безпеки та оборони України», – розповів журналістам Першого ділового Євген Лупаков про нещодавнє звернення до РНБО громадських активістів.

Капітан першого рангу Євген Лупаков висловив упевненість, що радикально змінити ситуацію з політичною корупцією в українському парламенті зможе лише скасування інституту депутатської недоторканності та запровадження системи виборів за відкритими партійними списками. А персональним питанням Сергія Рибалки, на думку Лупакова, має зайнятися Тимчасова слідча комісія ВР, яку вже скоро буде створено у стінах парламенту.

«Депутати з різних фракцій сходяться на одній думці, що потрібно негайно створити цю слідчу комісію, яка б виявила і ці факти, які вже оприлюднені, і, можливо, якісь інші. Але потрібно разом з цим скасовувати недоторканність, потрібно приймати новий закон про вибори за відкритими списками, хай будуть пропорційні, але обов’язково відкриті списки. Щоб ми знали, кого ми обираємо. Якщо буде скасовано недоторканність, вся ця фінансова «бандота» не буде туди лізти, щоб там грабувати «законно» нас разом з вами. Вони туди не лізтимуть, а якщо не лізтимуть, то й не буде таких проблем, про які ми сьогодні говоримо. Це – єдиний вихід. Це питання буде вирішено, думаю, вже найближчим часом, і буде вирішено позитивно», – запевнив Лупаков.