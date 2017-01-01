Починаються виплати вкладникам «Платинум Банку»

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Платинум Банк

Виплати здійснюватимуться до 6 березня 2017 року

З середи, 15 лютого, до 6 березня 2017 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб починає виплати коштів вкладникам «Платинум Банку». Про це повідомляє ФГВФО.

«З 15 лютого 2017 року до 6 березня 2017 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (далі – фонд) здійснює виплати коштів вкладникам Публічного акціонерного товариства «Платинум Банк» (далі – ПАТ «ПтБ») за договорами, строк дії яких закінчився до 11 січня 2017 року включно та за договорами банківського рахунку (поточні та карткові рахунки). Виплати коштів будуть здійснюватися через установи чотирьох банків-агентів фонду», – йдеться у повідомленні.

Банк-агент, що здійснює виплату коштів, визначається залежно від місця реєстрації проживання за паспортом, вказаного вкладниками під час укладання договору банківського вкладу/рахунку з ПАТ «ПтБ».

Як повідомлялося, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має здійснити виплату понад 203 тисячам вкладників банку на загальну суму 4,87 мільйона гривень.

Нагадаємо, 11 січня ПАТ «Платинум Банк» віднесено до категорії неплатоспроможних.

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