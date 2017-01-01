«Почуваюся нормально і спокійно». Суд над Мартиненком розпочався та пішов на перерву

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Суд у справі Миколи Мартиненка Фото: Главком

Суд у справі екс-нардепа Мартиненка розпочався із запізненням у декілька годин та оголосив перерву

Засідання Солом’янського райсуду Києва, на якому має розглядатися клопотання про обрання запобіжного заходу екс-нардепу Миколі Мартиненку після довготривалого очікування, нарешті розпочався.

Мартиненка завели до зали суду та посадили у клітці для підозрюваних.

Після того, як до зали прийшов суддя, Мартиненка перевели до лави поруч з адвокатами.

При цьому він заявив, що почувається спокійно та «нормально». Як відомо, раніше його адвокат заявив, що його підзахисному може стати зле в суді.

На початку засідання адвокати Мартиненка заявили про клопотання щодо відводу судді.

Захисники кажуть що приймуть будь яке рішення іншого судді, аби тільки клопотання про відвід нинішнього задовольнили. Суд оголосив перерву. «Для передачі справи іншому слідчому судді», - повідомляє кореспондент «Главкома».

Раніше повідомлялося, що засідання у справі Мартиненка затримується через зайнятість судді. Справу розглядає суддя Олександр Бобровник, який слухав справу Романа Насірова.

Нагадаємо, екс-нардепа Миколу Мартиненка затримали 20 квітня в Києві.

За версією слідства, державне підприємство «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014–2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США (близько 486 млн грн).

У четвер увечері колишньому народному депутату вручили підозру, він перебуває в СІЗО.

Прокуратура проситиме для Мартиненка арешт на 60 діб з можливістю внесення застави в сумі 300 млн грн.

Мартиненку загрожує покарання у вигляді арешту на термін від 8 до 12 років.

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