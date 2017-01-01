«Под прицелами НАТОвских дул». Лавров опублікував вірш, присвячений Чуркіну

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Сергій Лавров

Вірш був написаний 21 лютого 1994 року

На офіційній сторінці Міністерства закордонних справ РФ у Facebook з'явився вірш глави відомства Сергія Лаврова, присвячений померлому Віталію Чуркіну.

Вірш був написаний 21 лютого 1994 року. «Ми з ним йшли по життю поруч один з одним. Навесні 1990-го одночасно були призначені заступниками міністра, я займався ООН, а він - Балканами, ставши одночасно Спеціальним представником Президента Росії з врегулювання криз на території колишньої Югославії. На цій посаді майже весь лютий 1994 він провів в охопленій конфліктом Боснії і Герцеговині, домагаючись об'єктивного розслідування експертами ООН вибуху на сараєвському ринку Маркале, відповідальність за який намагалися голослівно звалити на сербів»,- зазначив Лавров.

«У Сараєво, де тоді щодня працювали снайпери, і зустрів він свій 42-й день народження, добившись потрібного результату, і мені захотілося привітати його віршами», - додав він.

Виталию Ивановичу Чуркину

Сквозь буран, снегопады, заносы,

Под прицелами НАТОвских дул

И под взглядом Акаши* раскосым

Дипломат свою линию гнул.

Ни угрозы и ни ультиматум

Не сломили движенье вперед.

Аплодирует мир дипломату,

По заслугам хвалу воздает.

Не придумаешь лучше момента –

День рожденья отметить в бою.

Специальный посол Президента

С честью сделал работу свою.

На исходе боснийских баталий

Пьем за эти мужские дела.

От души поздравляем, Виталий!

С Днем рождения! Наша взяла!

21 февраля 1994 года

*Ясусі Акаші - в першій половині 1990-х років спецпредставник Генерального секретаря ООН на Балканах.

Як повідомлялося, постійний представник Росії при ООН Віталій Чуркін раптово помер в Нью-Йорку 20 лютого. За інформацією New York Post, дипломат помер через проблеми з серцем.

У Лаврова також прокоментували смерть Чуркіна.

Колишній постпред США при ООН Самнта Пауер назвала Чуркіна «віртуозом демократії».

Інформація про його смерть була вже оголошена на засіданні ООН.

Чуркін був представником Росії при ООН з квітня 2006 року.