Податківець попався на хабарі у 400 тисяч гривень

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Фото: СБУ Хабар

Гроші співробітник Державної фіскальної служби в Київській області вимагав від приватного підприємця

Начальника одного з відділів Головного управління Державної фіскальної служби в Київській області викрила на хабарництві Служба безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою.

Як повідомляє прес-центр спецслужби, підполковник податкової міліції вимагав 400 тисяч гривень з приватного підприємця за повернення вилученого майна та закриття кримінального провадження.

Правоохоронці затримали здирника в Солом’янському районі столиці після отримання ним всієї суми хабаря.

Затриманому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

Раніше у Запоріжжі спіймали на хабарі доцента університету.