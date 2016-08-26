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    Податківець попався на хабарі у 400 тисяч гривень

    • Сьогодні, 16:12
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    Хабар
    Фото: СБУ
    Хабар

    Гроші співробітник Державної фіскальної служби в Київській області вимагав від приватного підприємця

    Начальника одного з відділів Головного управління Державної фіскальної служби в Київській області викрила на хабарництві Служба безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою.

    Як повідомляє прес-центр спецслужби, підполковник податкової міліції вимагав 400 тисяч гривень з приватного підприємця за повернення вилученого майна та закриття кримінального провадження.

    Правоохоронці затримали здирника в Солом’янському районі столиці після отримання ним всієї суми хабаря.

    Затриманому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.

    Раніше у Запоріжжі спіймали на хабарі доцента університету

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    Податківець попався на хабарі у 400 тисяч гривень
    Податківець попався на хабарі у 400 тисяч гривень
    Податківець попався на хабарі у 400 тисяч гривень
    Фото: СБУ

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