Податківець попався на хабарі у 400 тисяч гривень
- Сьогодні, 16:12
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Розсилка
Фото: СБУ
Хабар
Гроші співробітник Державної фіскальної служби в Київській області вимагав від приватного підприємця
Начальника одного з відділів Головного управління Державної фіскальної служби в Київській області викрила на хабарництві Служба безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою.
Як повідомляє прес-центр спецслужби, підполковник податкової міліції вимагав 400 тисяч гривень з приватного підприємця за повернення вилученого майна та закриття кримінального провадження.
Правоохоронці затримали здирника в Солом’янському районі столиці після отримання ним всієї суми хабаря.
Затриманому оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії.
Раніше у Запоріжжі спіймали на хабарі доцента університету.