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    Податковий комітет хоче повернути податкову міліцію

    • Сьогодні, 11:48
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    Присутній на засіданні комітету представник Мінфіну був проти вказаної правки

    Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики на своєму комітеті проголосував за повернення співробітникам податкової міліції повноважень.

    Вказану правку було внесено головую комітету Ніною Южаніною в законопроект №0940, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України щодо оподаткування спадщини.

    При цьому присутній на засіданні представник Мінфіну виступив проти проголосованих на комітеті змін.

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    Як повідомляє перший заступник Комітету з питань податкової та митної політики Андрій Журжій, вказана правка є незаконною, адже була внесена головою комітету всупереч вимогам закону про регламент. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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    «Правка була внесена незаконно, адже цей законопроект був рекомендований Комітетом ще 20.04.2016 р., відтак всі правки комітету ще тоді були погоджені...Думаю, вже сьогодні вказану правку намагатимуться протягнути через ВР України і проголосувати», - написав він. 

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