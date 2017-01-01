Податковий комітет хоче повернути податкову міліцію

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Присутній на засіданні комітету представник Мінфіну був проти вказаної правки

Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики на своєму комітеті проголосував за повернення співробітникам податкової міліції повноважень.

Вказану правку було внесено головую комітету Ніною Южаніною в законопроект №0940, яким вносяться зміни до Податкового кодексу України щодо оподаткування спадщини.

При цьому присутній на засіданні представник Мінфіну виступив проти проголосованих на комітеті змін.

Як повідомляє перший заступник Комітету з питань податкової та митної політики Андрій Журжій, вказана правка є незаконною, адже була внесена головою комітету всупереч вимогам закону про регламент. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Правка була внесена незаконно, адже цей законопроект був рекомендований Комітетом ще 20.04.2016 р., відтак всі правки комітету ще тоді були погоджені...Думаю, вже сьогодні вказану правку намагатимуться протягнути через ВР України і проголосувати», - написав він.