Подробиці обвалення житлового будинку у Одесі

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Фото: Думская

Частина будинку обвалилася вчора увечері

Вчора пізно ввечері у Суворовському районі Одеси сталося часткове обвалення конструкцій триповерхового житлового будинку.

Надійшла інформація про обвалення будинку по вулиці Отамана Чепіги, 6.

За інформацією, обвалилася частина стіни на першому поверсі двоповерхового будинку. Постраждало кутове приміщення - ванна кімната.

У цій квартирі живе жінка з дитиною-інвалідом. З ними нічого не сталося. Наразі жінка відправила сина до бабусі, а сама буде охороняти квартиру.

Одеситка каже, що давно вже зверталася до чиновників та депутатів з приводу ремонту, але отримувала лише відписки. Сам будинок не є аварійним.