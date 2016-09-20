Подвійний вибух у Дамаску: загинули більше 40 людей

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Дамаск

Жертвами стали шиїтські паломники, які прямували на кладовище

Щонайменше 44 людини загинули в результаті двох вибухів у столиці Сирії Дамаску.

Про це повідомляє AFP у своєму Твітері.

«Подвійний вибух вбив 44 особи в Старому місті Дамаску», - зазначається в повідомленні.

Удари були спрямовані на автобуси, що перевозили шиїтських паломників на кладовище Баб ас-Сагір неподалік від Старого міста Дамаска, інформує агентство Rеuters.

Державна інформаційна агенція SANA також заявляє про жертви та поранення серед цивільних.

Крім того, зазначається, що житловий квартал Дамаска був обстріляний ракетними і мінометними зарядами, унаслідок чого постраждало кілька мирних жителів.

Нагадаємо, 11 березня в Афганістані також стався теракт. Бойовики прорвалися на військовий аеродром.