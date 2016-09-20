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    Подвійний вибух у Дамаску: загинули більше 40 людей

    • Сьогодні, 15:05
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    Дамаск
    Дамаск

    Жертвами стали шиїтські паломники, які прямували на кладовище

    Щонайменше 44 людини загинули в результаті двох вибухів у столиці Сирії Дамаску.

    Про це повідомляє AFP у своєму Твітері.

    «Подвійний вибух вбив 44 особи в Старому місті Дамаску», - зазначається в повідомленні.

    Удари були спрямовані на автобуси, що перевозили шиїтських паломників на кладовище Баб ас-Сагір неподалік від Старого міста Дамаска, інформує агентство Rеuters.

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    Державна інформаційна агенція SANA також заявляє про жертви та поранення серед цивільних.

    Крім того, зазначається, що житловий квартал Дамаска був обстріляний ракетними і мінометними зарядами, унаслідок чого постраждало кілька мирних жителів.

    Нагадаємо, 11 березня в Афганістані також стався теракт. Бойовики прорвалися на військовий аеродром.

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