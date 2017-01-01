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    Поета Євгена Євтушенка госпіталізували у важкому стані в США

    • Сьогодні, 21:58
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    <span>Евгений Евтушенко</span><br /><br /><span>Подробнее на ТАСС:</span><br /><span>http://tass.ru/kultura/4143792?utm_source=tass&amp;utm_medium=push&amp;utm_campaign=push_all&amp;following_ch=2012</span>
    Евгений Евтушенко

    Подробнее на ТАСС:
    http://tass.ru/kultura/4143792?utm_source=tass&utm_medium=push&utm_campaign=push_all&following_ch=2012

    У 2015 році Євтушенко ввели кардіостимулятор

    Поет Євген Євтушенко госпіталізований в США, лікарі оцінюють його стан, як важкий.

    Стан поета також прокоментувала його дружина Марія Новикова.

    «Про подробиці говорити поки не можу. Можу тільки сказати, що це не планове обстеження», — сказала вона.

    Раніше, у 2015 році Євтушенко ввели кардіостимулятор. До цього в 2013 році поет переніс операцію з ампутації правої ноги в клініці міста Талса в США.

    Російський та радянський поет Євген Євтушенко в 1963 році був номінований на Нобелівську премію з літератури.

    Євтушенко також відомий як прозаїк, режисер, сценарист і актор.

    Джерело: ТАСС

    США
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