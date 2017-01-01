Поета Євгена Євтушенка госпіталізували у важкому стані в США

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Евгений Евтушенко



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У 2015 році Євтушенко ввели кардіостимулятор

Поет Євген Євтушенко госпіталізований в США, лікарі оцінюють його стан, як важкий.

Стан поета також прокоментувала його дружина Марія Новикова.

«Про подробиці говорити поки не можу. Можу тільки сказати, що це не планове обстеження», — сказала вона.

Раніше, у 2015 році Євтушенко ввели кардіостимулятор. До цього в 2013 році поет переніс операцію з ампутації правої ноги в клініці міста Талса в США.

Російський та радянський поет Євген Євтушенко в 1963 році був номінований на Нобелівську премію з літератури.

Євтушенко також відомий як прозаїк, режисер, сценарист і актор.

Джерело: ТАСС