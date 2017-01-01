Поета Євгена Євтушенка госпіталізували у важкому стані в США
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Евгений Евтушенко
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/kultura/4143792?utm_source=tass&utm_medium=push&utm_campaign=push_all&following_ch=2012
Подробнее на ТАСС:
http://tass.ru/kultura/4143792?utm_source=tass&utm_medium=push&utm_campaign=push_all&following_ch=2012
У 2015 році Євтушенко ввели кардіостимуляторПоет Євген Євтушенко госпіталізований в США, лікарі оцінюють його стан, як важкий.
Стан поета також прокоментувала його дружина Марія Новикова.
«Про подробиці говорити поки не можу. Можу тільки сказати, що це не планове обстеження», — сказала вона.
Раніше, у 2015 році Євтушенко ввели кардіостимулятор. До цього в 2013 році поет переніс операцію з ампутації правої ноги в клініці міста Талса в США.
Російський та радянський поет Євген Євтушенко в 1963 році був номінований на Нобелівську премію з літератури.
Євтушенко також відомий як прозаїк, режисер, сценарист і актор.
Джерело: ТАСС