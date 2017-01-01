Поетеса Ліна Костенко сьогодні святкує день народження

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Ліна Костенко

Ліні Костенко виповнюється 87 років

Легендарна поетеса, прозаїк і громадська діячка Ліна Костенко народилася 19 березня 1930 року.

Вона є автором понад 15-ти поетичних збірок («Вітрила», «Мандрівки серця», «Над берегами вічної ріки», «Сад нетанучих скульптур», «Річка Геракліта»), роману «Записки українського самашедшого». За історичний роман у віршах «Маруся Чурай» була удостоєна Державної премії ім. Т.Г. Шевченка.

Ліна Костенко - беззаперечний моральний авторитет для багатьох українців, адже за свій вік не заплямувала себе компромісами з жодною владою. У неї завжди вистачало сміливості дивитися правді в очі й казати категоричне «ні» підлості, брехні, зрадництву. Її поезія- це позиція, вчинок. Костенко підписувала в 1965 році лист-протест проти арештів української інтелігенції. У 1966 році під час львівського судилища над братами Горинями кинула їм квіти. Згодом написала лист на захист В’ячеслава Чорновола у відповідь на наклеп на нього в газеті «Літературна Україна» й робила безліч інших учинків, які засвідчували її активну громадянську позицію. Після цього вона майже десять років писала «в шухляду», розплачуючись за власну принциповість. Тодішня влада, зрозумівши, що її «не приручити», позбавила права друкувати власні твори, що для поета – майже смерть. Але вона вистояла.

Мовчання Ліни Василівни є надзвичайно промовистим. У час, коли простір, ефір неймовірно засмічений балаканиною, вона воліє мовчати. Жодні спокуси викликати в неї відповідну реакцію з приводу чогось, чи когось – даремні. І це горде мовчання теж є позицією.

Як відомо, в 2005 році Ліна Костенко відмовилася від звання Героя України.

Поетесу з днем народження вже привітали президент Петро Порошенко й прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Сердечні вітання Ліні Костенко із днем народження!



Нехай величне слово Ліни Василівни і надалі веде нас «шляхетними шляхами». pic.twitter.com/1lMN4sIIWi — Петро Порошенко (@poroshenko) 19 березня 2017 р.

Сьогодні День народження у видатної української письменниці Ліни Костенко, чиє гостре перо заворожує українців своєю щирістю та патріотизмом pic.twitter.com/z7LXWn902O — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 19 березня 2017 р.



