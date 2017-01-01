Погода на середу: дощі з грозами прийдуть на захід і північ країни

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У Києві в середу опадів не передбачається

У найближчу добу, 24 травня, велика частина території України опиниться під впливом теплого повітря; погоду північно-західної частини визначатимуть атмосферні фронти, решти території - поле підвищеного тиску, повідомляє Укргідрометцентр.

У західних областях в середу очікуються дощі, місцями грози, подекуди град та шквали 15-22 м/с; вранці, вдень місцями сильні дощі, на Закарпатті та Карпатах - дуже сильні дощі. На решті території - без опадів, лише вдень у північних областях місцями короткочасний дощ. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-14 °, вдень 19-24 °, в Карпатах 12-17 °.

У Києві в середу без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-13 °, вдень 22-24 °.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії, в Києві 24 травня найвища температура вдень була зафіксована на позначці 31,3 градусів тепла в 2007 році, найнижча вночі - на позначці 0,5 градусів вище нуля в 1899 році.

У четвер, 25 травня, в західних, північних та Вінницькій областях очікуються дощі, місцями грози, в окремих місцях град та шквали 15-20 м/с. Вночі на Закарпатті та Прикарпатті, вдень місцями в північних областях пройдуть сильні дощі; на решті території - без опадів.

Вітер переважно південний, на заході - північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-13 °, вдень 17-22 °, в західних областях 11-17 °.

У Києві в четвер дощ, місцями гроза. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 11-13 °, вдень 18-20 °.

23 травня по станом на 9:00 температура води в Чорному і Азовському морях була 14-18 °, в Дніпрі біля Києва 15 °.

Нагадаємо, рятувальники попереджають українців про заморозки у чотирьох областях.