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    Погода в Україні 8-9 травня: похолодання та дощі з грозами

    • Сьогодні, 16:04
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    Дощова погода
    Фото: Nicki Mannix / Flickr
    Дощова погода

    Похолодання надійде з заходу країни, вночі буде 2-8 градусів тепла

    В Україні 8-9 травня очікується ускладнення погоди. Пройдуть дощі, від невеликих до помірних. 8 травня опади місцями досягатимуть значень сильних. Дощі передбачаються з грозами.

    8 травня північно-західний вітер посилиться до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря знизиться на заході та півночі України протягом дня до 8-14 градусів тепла.

    9 травня похолодання пошириться на всю Україну, вночі очікується 2-8 градусів тепла. На заході місцям на ґрунті заморозки 0-3 градуси, вдень 9-14 градусів тепла.

    У Києві 8-9 травня очікується холодна дощова погода, температура повітря впродовж дня становитиме 9-14 градусів тепла.

    Нагадаємо, 10 та 11 травня в Україні можливі заморозки

    Джерело: Opogode

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