Поголів'я корів в Україні минулого року скоротилось ще на 3%, свиней на 5%

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Поголів'я великої рогатої худоби продовжує зменшуватись

Державна служба статистики підбила підсумки минулого року – поголів’я худоби та птиці продовжило зменшуватись

За минулий рік в Україні поголів’я великої рогатої худоби знизилось на 2%. Кількість корів в Україні зменшилась на 3%, а свиней – на 5%. Про це повідомляє прес-служба Держстату.

На 1 січня 2017 року поголів’я рогатої худоби загалом складало 3,6 млн, за рік скоротившись на 2%, тоді як у 2007 році налічувало 6,3 млн.

Стастистика на початок 2017 року зафіксувала 2,1 млн корів, за рік поголів’я скоротилось на 3%. Поголів’я свиней на початок 2017 року склало 6,8 млн, скоротившись за рік на 5%.

Натомість на початок 2007 року поголів’я корів складало 3,4 млн, а свиней – 7,6 млн, продемонструвавши приріст у 9%.

Поголів’я птиці на початок 2017 року склало 202,4 млн, знизившись за рік на 0,8%.