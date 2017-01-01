Пограбування Львівської галереї: відкрито кримінальне провадження

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Вартість манускриптів на чорному ринку може досягти десятків мільйонів доларів

Львівську галерею мистецтв відсьогодні охоронятимуть у посиленому режимі, а місцева поліція проведе перевірку за заявою про зникнення цінних стародруків. Про це повідомляє «112 Україна».

За словами директора галереї, вартість книг на чорному ринку може сягати мільйонів доларів. Про зникнення повідомлено в поліцію і прокуратуру.

Зазначимо, в ГУ Нацполіції у Львівській обл. факт отримання заяви про зникнення підтвердили. «В результаті проведення перевірки наявності предметів зберігання в Музеї мистецтва староукраїнської книги Львівської національної галереї мистецтв ім. Б. Г. Возницького уповноваженою до цього комісією виявлено факт відсутності значної кількості стародруків і рукописів, які мають художню та матеріальну цінність», – йдеться в заяві.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на строк від 3 до 8 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Проводиться досудове розслідування.

Раніше повідомлялося, що з Львівської галереї мистецтв зникло 95 унікальних видань. Вартість манускриптів на чорному ринку може досягти десятків мільйонів доларів.