Покращення від Гройсмана: українці дали оцінку першому року роботи прем’єра. Результати опитування

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Володимир Гройсман

Кожен четвертий визнав, що не відчув жодних позитивних змін за час роботи нового Кабміну

Дві третини користувачів інтернету - 68,6% - не відчули декларованого прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом зростання доходів та констатують, що грошей у їхніх гаманцях стає дедалі менше. Такими є результати опитування «Главкома», у якому взяли участь понад 20 тис. людей.

Лише 6,2% читачів «Главкома» заявили, що за останній рік їхня купівельна спроможність зросла.

Як відомо, на засіданнях уряду прем'єр-міністр Володимир Гройсман ніколи не втрачає можливості похвалити себе та свою команду. Серед заяв, які регулярно від нього лунають, - зростання зарплат в Україні, яке начебто випереджає ріст цін.

«За даними Держстату, середня зарплата штатного працівника в Україні в березні 2017 становила 6752 гривні. Це вдвічі більше за мінімальну зарплату і на 8,7% більше за показник лютого. Такий ріст цілком відповідає росту промислового виробництва, яке в березні зросло на понад 8%», - повідомив Гройсман і додав, що доходи українців зросли на понад 37%.

Раніше, у середині квітня, під час години запитань до уряду Гройсман також відзвітував про те, що у 4,5 мільйона українців зросла зарплата. Крім того, він неодноразово нагадував, що в Україні з 1 травня зростає прожитковий мінімум та мінімальний розмір пенсій - знову-таки, завдяки старанням його уряду.

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