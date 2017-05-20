Поліцейська машина скоїла подвійне ДТП у Одесі: є потерпілі

Спершу авто поліції зіткнулося з Mercedes та опісля вилетіло на тротуар

У Одесі на перехресті вулиці Заболотного та Дніпропетровської дороги сталася подвійна аварія за участю поліцейської Toyota Prius.

Як повідомляє інформаційна агенція Траса Е-95, спершу авто поліції зіткнулося з Mercedes та опісля вилетіло на тротуар.

У результаті машина врізалася в магазин і термінал для поповнення рахунку.

Зазначимо, що на місці пригоди працювали слідчі.

За попередніми даними, постраждала жінка, яка керувала німецьким автомобілем, і її пасажирка.

За словами представників прес-служби патрульної поліції, поліцейський автомобіль їхав із увімкненими світловими та звуковими сигналами, натомість місцевий ресурс 048.ua стверджує, що цього не було. Також журналісти наголошують, що поліцейські ще перевищили швидкість.

Зауважимо, що Mercedes перед зіткненням рухався на зелений сигнал світлофора.

Крім того, видання додало, що під час зіткнення в останній момент з тротуару відбіг пішохід.