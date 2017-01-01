Поліцейські безкоштовно охороняють нардепа-друга Авакова, - ЗМІ

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Котвіцького супроводжують два представники поліції. Ще щонайменше двоє поліцейських охороняють резиденцію під Харковом, якою користується народний депутат

Нардепа від «Народного фронту» Ігоря Котвіцького, який до парламенту працював у бізнесі нинішнього міністра МВС Арсена Авакова, охороняє Національна поліція. За підсумками 2016 Котвицький задекларував понад 470 млн грн заощаджень, однак не користується платними послугами поліції охорони (колишня ДСО), а знаходиться під безкоштовним захистом Нацполіції. Про це йдеться у розслідуванні програми «Наші гроші».

Як встановили журналісти програми, нардепа Котвіцького супроводжують два представники поліції. Ще щонайменше двоє поліцейських охороняють резиденцію під Харковом, якою користується народний депутат. Один з охоронців резиденції повідомив журналістам, що він є співробітником поліції особливого призначення.

У свою чергу Котвіцький на питання про те, скільки співробітників поліції задіяно в його охороні, відповів: «Один». Коли ж на наступний день журналісти зафіксували його у супроводі двох охоронців, Котвіцький стверджував, що журналістам здається, що є двоє охоронців.

Єдина підстава для надання народним депутатам безкоштовної охорони силами правоохоронних органів - доведена загроза їх життю. В такому випадку охорона може надаватися за Законом «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» (рішення приймається слідчим, прокурором або судом) або за Законом «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» (за рішенням президента України на підставі подання голови Верховної Ради або начальника Управління держохорони).

Котвицький пояснює надання йому безоплатної охорони поліцією замахом на нього. Співробітник поліції особливого призначення, охороняє резиденцію, якою користується Котвіцький, зазначив, що охорона надана депутату «за рішенням суду».

У грудні 2016 харківський «Народний Фронт» повідомляв, що будинок під Харковом, яким користується Котвіцький, обстріляли з гранатомета. У тому ж повідомленні центр політсили вимагав надати Котвіцькому державну охорону. Про те, що депутат перебував у будинку, не повідомлялося.

Журналісти програми відвідали маєток під Харковом, який у грудні начебто обстріляли з гранатомета. Ніяких слідів обстрілу на резиденції поки не помітно, а охоронець закритого коттеджного містечка, в якому розташований цей маєток, зазначив, що у нього «не стріляють».

Як повідомлялось, Арсен Аваков подав електронну декларацію про своє майно і доходи за 2016 рік, в якій задекларував колекції картин, книг, монет, марок зброї, вина і дві кіпрські компанії.