Поліцейські на Львівщині застрелили лисицю, яка кидалася на людей

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Наразі призначено експертизу щодо захворюваності лисиці на сказ

У Червонограді Львівської області працівники поліції застрелили дику лисицю, яка бігала багатолюдною вулицею, намагаючись покусати перехожих.

Про це повідомляє прес-служба Нацполіції Львівщини.

«Патрульні побачили лисицю, яка поводилась дуже агресивно та загрожувала життю та здоров’ю людей. Оцінивши ситуацію, поліцейські прийняли рішення про використання табельної вогнепальної зброї. Інспектор поліції, здійснивши два постріли у лисицю, знешкодив її», – розповіли в поліції.

Інформації про потерпілих від нападів агресивної тварини наразі не надходило. Призначено експертизу щодо захворюваності лисиці на сказ.

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