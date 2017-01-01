Поліцейські у Дніпрі врятували двох дівчат від сексуального рабства в Туреччині

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Зловмисники пропонували двом мешканкам Дніпропетровської області роботу за кордоном у якості танцівниць

Працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУ НП в Дніпропетровській області, в аеропорту Харкова попередили факт вивезення за кордон двох дівчат, одна з яких неповнолітня.

Як повідомили у відділі комунікації ГУ НП у Дніпропетровській області, таким чином, вони перекрили канал міжнародної поставки «живого товару» до міста Анталії Турецької Республіки.

Встановлено, що зловмисники пропонували двом мешканкам Дніпропетровської області роботу за кордоном у якості танцівниць. Але фактично жінки потрапляли у сексуальне рабство. За кожну жертву зловмисники мали отримати по 500 доларів.

У поліції зазначили, що зараз вживаються заходи для затримання учасників злочинної групи, які покинули територію України і вибули до Туреччини. Також встановлюються інші потерпілі з метою документування всіх фактів злочинної діяльності.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини).