  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Поліцейські у Дніпрі врятували двох дівчат від сексуального рабства в Туреччині

    • Сьогодні, 11:45
    • Розсилка

    Зловмисники пропонували двом мешканкам Дніпропетровської області роботу за кордоном у якості танцівниць

    Працівники Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУ НП в Дніпропетровській області, в аеропорту Харкова попередили факт вивезення за кордон двох дівчат, одна з яких неповнолітня.

    Як повідомили у відділі комунікації ГУ НП у Дніпропетровській області, таким чином, вони перекрили канал міжнародної поставки «живого товару» до міста Анталії Турецької Республіки.

    Встановлено, що зловмисники пропонували двом мешканкам Дніпропетровської області роботу за кордоном у якості танцівниць. Але фактично жінки потрапляли у сексуальне рабство. За кожну жертву зловмисники мали отримати по 500 доларів.

    У поліції зазначили, що зараз вживаються заходи для затримання учасників злочинної групи, які покинули територію України і вибули до Туреччини. Також встановлюються інші потерпілі з метою документування всіх фактів злочинної діяльності.

    За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини).

    Туреччина Національна поліція України кримінал
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ