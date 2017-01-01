Поліцейські-велосипедисти продемонстрували, як затримуватимуть злочинців

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Велопатруль

Влітку нестимуть службу близько тисячі велопатрульних

Влітку на вулицях міст України патрулюватимуть близько тисячі поліцейських-велосипедистів. Про це глава МВС Арсен Аваков розповів сьогодні, 30 травня, під час відкриття велопатруля у Білій Церкві.

«У всіх великих містах України, там де є паркові зони відпочинку, скрізь буде працювати велопатруль. Близько тисячі чоловік використовуватимуть цей вид патрулювання», – зазначив Арсен Аваков.

За його словами, поліцейські виконують програму екологічної чистоти патрулювання територій.

«Я дуже хочу, щоб той рівень сервісу, який від нас чекають, кожен зміг надати громадянам», – додав міністр.

Національна поліція України оприлюднила відеоролик, на якому продемонстровано, як правоохоронці на велосипедах затримуватимуть порушників.

Як повідомлялося, в кінці травня 193 нових патрульних поліцейських розпочали патрулювання вулиць Києва.