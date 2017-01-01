  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Поліцейські-велосипедисти продемонстрували, як затримуватимуть злочинців

    • Сьогодні, 20:03
    • Розсилка
    Велопатруль
    Велопатруль

    Влітку нестимуть службу близько тисячі велопатрульних

    Влітку на вулицях міст України патрулюватимуть близько тисячі поліцейських-велосипедистів. Про це глава МВС Арсен Аваков розповів сьогодні, 30 травня, під час відкриття велопатруля у Білій Церкві.

    «У всіх великих містах України, там де є паркові зони відпочинку, скрізь буде працювати велопатруль. Близько тисячі чоловік використовуватимуть цей вид патрулювання», – зазначив Арсен Аваков.

    За його словами, поліцейські виконують програму екологічної чистоти патрулювання територій.

    Читайте також

    «Я дуже хочу, щоб той рівень сервісу, який від нас чекають, кожен зміг надати громадянам», – додав міністр.

    Національна поліція України оприлюднила відеоролик, на якому продемонстровано, як правоохоронці на велосипедах затримуватимуть порушників.

    Як повідомлялося, в кінці травня 193 нових патрульних поліцейських розпочали патрулювання вулиць Києва.

    Читайте також
    Національна поліція України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ