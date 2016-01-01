Поліцейський напідпитку в'їхав у новорічну ялинку в центрі Маріуполя (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: 0629

На щастя, внаслідок ДТП ніхто з перехожих не постраждав

Чинний співробітник поліції, керуючи власним автомобілем в нетверезому вигляді, в'їхав в міську ялинку в центрі Маріуполя. Про це повідомляє сайт поліції міста Маріуполь.

Повідомлення про подію надійшло від поліцейських, що несли службу із забезпечення правопорядку біля центральної ялинки, ідеться в повідомленні.

Автомобіль рухався зі сторони проспекту Миру, водій не впорався з управлінням та виїхав за межі дороги. Наряд затримав керманича та викликав патрульних для документування правопорушення. Наразі на місці ДТП продовжують роботу правоохоронці, складаються адміністративні матеріали за ст.130 «Керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння» Кодексу України про адміністративні правопорушення.