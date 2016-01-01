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    Поліцейський напідпитку в'їхав у новорічну ялинку в центрі Маріуполя (фото)

    • Сьогодні, 14:15
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    Фото: 0629

    На щастя, внаслідок ДТП ніхто з перехожих не постраждав

    Чинний співробітник поліції, керуючи власним автомобілем в нетверезому вигляді, в'їхав в міську ялинку в центрі Маріуполя. Про це повідомляє сайт поліції міста Маріуполь.

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    Повідомлення про подію надійшло від поліцейських, що несли службу із забезпечення правопорядку біля центральної ялинки, ідеться в повідомленні. 

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    Автомобіль рухався зі сторони проспекту Миру, водій не впорався з управлінням та виїхав за межі дороги. Наряд затримав керманича та викликав патрульних для документування правопорушення. Наразі на місці ДТП продовжують роботу правоохоронці, складаються адміністративні матеріали за ст.130 «Керування транспортним засобом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

    Національна поліція України
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