Поліцейський у Харкові постраждав під час сутичок біля Сбербанку
- Сьогодні, 15:20
-
Розсилка
Поліцейського з опіками обох очей відправили у лікарню
У Харкові під час бійки з активістами біля російського Сбербанку постраждав поліцейський
Про це повідомляє АТН.
Начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області Олена Бараннник розповіла, що поліцейського з опіками обох очей відправили у лікарню. Йому в обличчя розпорошили газовий балончик.
Також біля будівлі Сбербанку по вулиці Донець-Захаржевського виставили кордон з силовиків. Правоохоронці відтіснили блокувальників від будівлі на проїжджу частину.
Нагадаємо, сьогодні активісти партії «Національний корпус» замурували блоками відділення Сбербанку в Харкові.
Сбербанк призупинив роботу відділення у Харкові по вул. Донець-Захаржевського, 2.
Раніше «Національний корпус» попереджав, що має намір самостійно припинити діяльність російських банків в Україні після 10 квітня і закликає громадян України, які є вкладниками цих банків, терміново забрати звідти свої гроші.
У ніч на 8 квітня невідомі особи вивели з ладу десятки банкоматів російських банків по всій території України.
27 березня Сбербанк Росії заявив про продаж 100% акцій українського дочірнього банку.