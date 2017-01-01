Поліцейський у Харкові постраждав під час сутичок біля Сбербанку

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Фото: Depo.Харків Правоохоронці біля будівлі Сбербанку в Харкові

Поліцейського з опіками обох очей відправили у лікарню

У Харкові під час бійки з активістами біля російського Сбербанку постраждав поліцейський

Про це повідомляє АТН.

Начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області Олена Бараннник розповіла, що поліцейського з опіками обох очей відправили у лікарню. Йому в обличчя розпорошили газовий балончик.

Також біля будівлі Сбербанку по вулиці Донець-Захаржевського виставили кордон з силовиків. Правоохоронці відтіснили блокувальників від будівлі на проїжджу частину.

Нагадаємо, сьогодні активісти партії «Національний корпус» замурували блоками відділення Сбербанку в Харкові.

Сбербанк призупинив роботу відділення у Харкові по вул. Донець-Захаржевського, 2.

Раніше «Національний корпус» попереджав, що має намір самостійно припинити діяльність російських банків в Україні після 10 квітня і закликає громадян України, які є вкладниками цих банків, терміново забрати звідти свої гроші.

У ніч на 8 квітня невідомі особи вивели з ладу десятки банкоматів російських банків по всій території України.

27 березня Сбербанк Росії заявив про продаж 100% акцій українського дочірнього банку.