  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Поліцейський у Харкові постраждав під час сутичок біля Сбербанку

    • Сьогодні, 15:20
    • Розсилка
    <div class="copy">Фото: Depo.Харків</div> <div class="alt">Правоохоронці біля будівлі Сбербанку в Харкові</div>
    Фото: Depo.Харків
    Правоохоронці біля будівлі Сбербанку в Харкові

    Поліцейського з опіками обох очей відправили у лікарню

    У Харкові під час бійки з активістами біля російського Сбербанку постраждав поліцейський

    Про це повідомляє АТН.

    Начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області Олена Бараннник розповіла, що поліцейського з опіками обох очей відправили у лікарню. Йому в обличчя розпорошили газовий балончик.

    Також біля будівлі Сбербанку по вулиці Донець-Захаржевського виставили кордон з силовиків. Правоохоронці відтіснили блокувальників від будівлі на проїжджу частину.

    Нагадаємо, сьогодні активісти партії «Національний корпус» замурували блоками відділення Сбербанку в Харкові.

    Сбербанк призупинив роботу відділення у Харкові по вул. Донець-Захаржевського, 2. 

    Раніше «Національний корпус» попереджав, що має намір самостійно припинити діяльність російських банків в Україні після 10 квітня і закликає громадян України, які є вкладниками цих банків, терміново забрати звідти свої гроші.

    У ніч на 8 квітня невідомі особи вивели з ладу десятки банкоматів російських банків по всій території України.

    27 березня Сбербанк Росії заявив про продаж 100% акцій українського дочірнього банку.

    Харків Національна поліція України активісти
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ