Поліцейський у Краматорську отримав сокирою по голові, зупиняючи вуличну бійку

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Патрульний поліцейський, який був не на службі, став свідком вуличної бійки та втрутився, щоб допомогти чоловіку, якого лупцювали четверо невідомих

У неділю ввечері, 1 січня, 24-річний інспектор Управління патрульної поліції у м. Краматорську та Слов’янську, проходячи повз магазин у с. Ясногірка, побачив вуличну бійку. Поліцейський зрозумів, що потрібна його допомога. Внаслідок припинення правопорушення поліцейського також було травмовано – один із чоловіків вдарив його сокирою по голові. Після цього агресивні нападники намагалися втекти з місця пригоди на автомобілі.

Потерпілого помітив наряд патрульної поліції, що проїжджав за маршрутом, викликав карету швидкої допомоги та почав переслідувати порушників. Зрештою машину втікачів було блоковано і зупинено вже в іншій частині міста.

Патрульного поліцейського та іншого потерпілого краматорчанина було доправлено до травматологічного відділення. Лікарі діагностували у патрульного відкриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, відкритий перелам черепу, у другого потерпілого – рублену рану щоки, закриту черепно-мозкову травму.

Всіх учасників бійки затримано та доправлено до Краматорського відділу поліції. За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 15 ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.