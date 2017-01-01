Поліція Австрії затримала колишнього радника екс-президента Ющенка через «справу Фірташа»

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За даними ЗМІ, йдеться про колишнього радника президента Віктора Ющенка - Ареса Юсефа

Віденська поліція затримала ще одну особу, яка є фігурантом справи, відкритої щодо українського бізнесмена Дмитра Фірташа в Іспанії.

Про це повідомляє DW.

Речниця прокуратури в коментарі виданню зазначила, що йдеться саме про відкриту Іспанією справу, яка стосується підозр Фірташа у відмиванні грошей. Правоохоронці наразі не можуть назвати прізвище затриманого, проте не спростовують повідомлення місцевого видання News, яке написало про «українсько-сирійського бізнесмена, який мешкає у Відні».

За даними DW, йдеться про колишнього радника президента Віктора Ющенка, Ареса Юсефа, центральний офіс компанії якого розташований в австрійській столиці.

Юсеф, начебто розпоряджався потоками грошей, що надходили йому від Фірташа. Бізнесмен сирійського походження багато років вів справи в Україні, враховуючи нафтогазову сферу.

Нагадаємо, сьогодні суд Відня відмовив прокуратурі у затриманні Фірташа.

Як повідомлялося 21 лютого, Фірташа затримали у Відні. Речниця віденської прокуратури наголосила, що технічно затримання не пов'язане з рішенням суду про екстрадицію і здійснюється на підставі європейського ордера, виданого Іспанією, де його звинувачують у відмиванні грошей.

Сьогодні, 23 лютого, Земельний суд Відня відмовився задовольнити запит прокуратури Відня про арешт Фірташа за екстрадиційним ордером Іспанії. Суд звільнив Фірташа без внесення додаткової застави, при цьому бізнесмен здав свій закордонний паспорт. Повідомлялося, що бізнесмену доведеться залишитися під вартою у віденській в'язниці як мінімум ще добу.

Нагадаємо, українського олігарха затримали в Австрії в березні 2014 року на запит американських слідчих, але випустили під заставу у 125 мільйонів євро.

США звинувачує Фірташа у дачі хабара розміром 18,5 мільйона доларів за ліцензію на розробку титанових родовищ в Індії поза конкурсом. Олігарху загрожує до 50 років тюрми і конфіскація всіх активів. Сполучені Штати відправили до Австрії запит на екстрадицію Фірташа, але 30 квітня 2015 року Земельний суд Відня у кримінальних справах відмовив мін'юсту США і не віддав олігарха.