Поліція більше не розшукуватиме призовників

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Призовники

Рада скасувала обов'язок співробітників Національної поліції розшукувати, затримувати і доставляти у військові комісаріати громадян, які ухиляються від виконання військового обов'язку

Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» (щодо посилення гарантії дотримання законодавства України)».

За відповідний законопроект проголосували 237 народних депутатів.

Законом передбачається покласти на органи місцевого самоврядування, керівників підприємств, установ і організацій, в тому числі навчальних закладів, незалежно від місця їх перебування в Україні і наявності в їхніх адміністративно-територіальних одиницях військових комісаріатів, обов'язок на вимогу комісаріатів сповіщати призовників і військовозобов'язаних про їх виклик у військкомати, забезпечувати своєчасне прибуття за цим викликом, у 7-денний строк повідомляти районні (міські) комісаріати про прийняття на роботу (навчання) та звільнення від роботи (навчання) призовників і військовозобов'язаних.

Зазначимо, що чинною редакцією закону відповідний обов'язок передбачений для адміністративно-територіальних одиниць, де немає військових комісаріатів.

Рада скасувала обов'язок: Нацполіції розшукувати і доставляти тих, хто ухиляється від призову; органи реєстрації актів громадського стану повідомляти у військкомати про зміну призовниками персональних даних; органи досудового розслідування повідомляти військкоматам про призовників, яким повідомлено про підозру; медико-соціальні експертні комісії повідомляти у військкомати про призовників, визнаних інвалідами; житлово-експлуатаційні організації оповіщати призовників про виклик у військкомат.