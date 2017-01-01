Поліція Донеччини відпустила 20 затриманих «блокадників»

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Перевірка громадян, які були доставлені до Торецького відділення поліції зі станції Кривий Торець триває

Поліція відпустила 20 учасників блокади Донбасу після їхніх свідчень і медичного огляду.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції в Донецькій області.

«Перевірка громадян, які були доставлені до Торецького відділення поліції зі станції Кривий Торець триває. Після перевірки, дачі пояснень та медичного огляду вже відпущені 20 блокувальників», — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що з 43 затриманих 5 — раніше були засуджені, 10 повідомили, що брали участь у проведенні антитерористичної операції, проте поки не надали документи, які це підтвердять.

Крім того, тільки 4 з них — власники зареєстрованої зброї.

Нагадаємо, акції протесту відбулися у кількох містах України: у Києві прибічники «блокади» влаштували мітинг, а також протестувальники зайняли будівлю Волинської і Чернівецької ОДА через затримання «блокадників».

Як повідомлялося, в штабі блокади Донбасу заявили про розгон редуту в Кривому Торці співробітниками СБУ та КОРД.

В СБУ заявили, що не мають відношення до штурму.

В Службі уточнили, що проводять контрдиверсійні заходи в зоні АТО.

«Ми нікого не штурмуємо, проводяться контрдиверсійні заходи», - прокоментувала речник СБУ Олена Гітлянська заяву «Штабу блокади торгівлі з оккупантами» про нібито штурм їх редуту на станції «Кривий Торець».

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