Поліція евакуювала близько 500 осіб з ринку в Одесі

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Фото: TripAdvisor В Одесі «замінували» ринок «Привоз».

На одеському ринку «Привоз» правоохоронці вибухівку не знайшли

Правоохоронці не знайшли вибухівку на одеському ринку «Привоз». Про це йдеться у повідомленні прес-службі ГУНП в Одеській області, передає «Главком».

«Під час обстеження території ринку вибухових пристроїв виявлено не було. На час проведення заходів було евакуйовано близько 500 осіб», - зазначається у документі.

Працівники поліції встановлюють особу зловмисника, який повідомив про неправдиве замінування.

Вирішується питання щодо внесення вказаних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Як повідомляв «Главком», согодні зранку на спецлінію 102 надійшло анонімне повідомлення про те, що в Одесі заміновано ринок «Привоз».