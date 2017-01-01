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    Поліція Італії арештувала вина, які Росія привезла на виставку з окупованого Криму

    • Сьогодні, 13:23
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    &laquo;Глава&raquo; окупованого Криму Сергій Аксьонов
    «Глава» окупованого Криму Сергій Аксьонов

    Аксьонов назвав хамством арешт вин з окупованого Криму

    В Італії на міжнародній виставці заарештували партію вина з анексованого Криму.

    Про це заявив «глава» окупованого Криму Сергій Аксьонов, повідомляють РІА «Новини».

    «Це хамство. На виставку низка кримських підприємств повезли свою продукцію, але італійська поліція вчора незрозуміло з яких причин заарештувала всю продукцію на виставці. Зараз міністерство закордонних справ розбирається», – сказав Аксьонов.

    Він також пообіцяв надати допомогу і захист кримським виробникам усіма юридичними способами.

    Раніше повідомлялося, що в Італії на винній виставці Vanitaly презентували кримські вина на російському стенді.

    Як відомо, в 2014 році Європейський союз ввів санкції проти дев'яти кримських компаній, чотири з яких є виробниками вин і алкогольних напоїв. Під санкції потрапили Азовський лікеро-горілчаний завод, національне виробничо-аграрне об'єднання «Массандра», Агрофірма «Магарач» і Завод шампанських вин «Новий світ». Того ж року Рада ЄС заборонила імпорт товарів з Криму.

    США і Європейський союз не визнали анексію Криму, в 2014 році були введені економічні санкції відносно Росії і компаній, які продовжують співпрацювати з підприємствами Криму.

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