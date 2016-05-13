  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Поліція Києва затримала російського «злодія у законі»

    • Сьогодні, 05:54
    • Розсилка
    <span>Столичні оперативники затримали чергового &laquo;злодія в законі&raquo;</span>
    Столичні оперативники затримали чергового «злодія в законі»

    В Києві, Миколаєві та Херсоні злодій в законі «кришував» діяльність злочинних груп

    Працівники карного розшуку Головного управління поліції Києва під час «ділової» зустрічі в ресторані в центрі міста затримали Джошуа Гела. Його підозрюють в тому, що він організував кілька злочинних груп, які займалися викраденням автомобілів і крадіжками з машин, повідомили в прес-службі київської поліції. 

    Правоохоронці повідомляють, що в кримінальному світі затриманий має прізвисько «Гела Тбіліський». Він є уродженцем Грузії, але близько року перебував у Києві. 

    «51-річний громадянин Росії був коронований в 1996 році в Москві. До Києва приїхав в минулому році і створив кілька злочинних груп, організовував кримінальні «сходки», підтримував зв'язок з «товаришами», які живуть поза законом. Також відомо, що «Гела Тбіліський» заохочував молодь брати участь у діяльності злочинних груп. Встановлено, що в Києві, Миколаєві та Херсоні злодій в законі «кришував» діяльність злочинних груп, які діяли за двома напрямками - крадіжки з автомобілів та заволодіння транспортними засобами», - повідомляє начальник київської поліції Андрій Крищенко. 

    У минулому затриманий був неодноразово судимий за тяжкі злочини (розбої, правопорушення, пов'язані з незаконним обігом наркотиків), додали в прес-службі. 

    За сприяння правоохоронців чоловікові скорочено термін перебування в Україні. В даний час вирішується питання про його видворення в Росію з забороною в'їзду на три роки. 

    Читайте також
    кримінал Андрій Крищенко поліція Києва
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ