Поліція Києва затримала російського «злодія у законі»

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Столичні оперативники затримали чергового «злодія в законі»

В Києві, Миколаєві та Херсоні злодій в законі «кришував» діяльність злочинних груп

Працівники карного розшуку Головного управління поліції Києва під час «ділової» зустрічі в ресторані в центрі міста затримали Джошуа Гела. Його підозрюють в тому, що він організував кілька злочинних груп, які займалися викраденням автомобілів і крадіжками з машин, повідомили в прес-службі київської поліції.



Правоохоронці повідомляють, що в кримінальному світі затриманий має прізвисько «Гела Тбіліський». Він є уродженцем Грузії, але близько року перебував у Києві.



«51-річний громадянин Росії був коронований в 1996 році в Москві. До Києва приїхав в минулому році і створив кілька злочинних груп, організовував кримінальні «сходки», підтримував зв'язок з «товаришами», які живуть поза законом. Також відомо, що «Гела Тбіліський» заохочував молодь брати участь у діяльності злочинних груп. Встановлено, що в Києві, Миколаєві та Херсоні злодій в законі «кришував» діяльність злочинних груп, які діяли за двома напрямками - крадіжки з автомобілів та заволодіння транспортними засобами», - повідомляє начальник київської поліції Андрій Крищенко.



У минулому затриманий був неодноразово судимий за тяжкі злочини (розбої, правопорушення, пов'язані з незаконним обігом наркотиків), додали в прес-службі.



За сприяння правоохоронців чоловікові скорочено термін перебування в Україні. В даний час вирішується питання про його видворення в Росію з забороною в'їзду на три роки.