Поліція ледь врятувала одіозноного російського депутата-гомофоба від гей-активістів

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Російський депутат Віталій Мілонов у супроводі поліції

Під вигуки «Мілонов - ганьба Петербурга» виникла бійка

Депутат Держдуми Віталій Мілонов взяв участь в першотравневій ході в Санкт-Петербурзі. В одній з колон були представники «Відкритої Росії» і ЛГБТ-спільноти, пише «Фонтанка».

«У якийсь момент Мілонов вирішив увійти в середину колони і спробувати донести присутнім свої погляди на одностатеве кохання», - зазначає видання.

Однак депутату, який відомий як затятий противник людей з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, не вдалося це зробити. Під вигуки «Мілонов - ганьба Петербурга» виникла бійка. Поліцейські оперативно захистили парламентаря.

Судячи з відео, які поширюються в мережі, Мілонов кілька разів вступав в подібні суперечки, що призводили до сутичок. Співробітники правоохоронних органів постійно його охороняли

ЗМІ також повідомляють, що близько 10 осіб з числа представників ЛГБТ були затримані на Невському проспекті. Кілька активістів лягли на проїжджу частину і прикинулися мертвими, при цьому один з учасників почав посипати лежачих землею.

Після цього їх і затримала поліція. До цього людей з райдужним прапором, які скандували гасло «Кадирова в Гаагу», посадили поліцейські машини і відвезли.